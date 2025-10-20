Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Kavaliouski sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kavaliouski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kavali, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kavali, Belarus
Zimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/2
2 Schlafzimmer, in der landwirtschaftlichen Stadt Kovali1/2 Bodenpaneelhaus, Bereich 70 / 60…
$3,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kavaliouski sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen