  1. Realting.com
  2. Österreich
  3. Wien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Gewerbefläche

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Wien, Österreich

10 immobilienobjekte total found
Büro 300 m² in Wien, Österreich
Büro 300 m²
Wien, Österreich
Fläche 300 m²
Stockwerk 6
Flagship Business Center im Herzen von Wien! Das neueste - und damit das Flagship Business …
$696
pro Monat
Büro 300 m² in Wien, Österreich
Büro 300 m²
Wien, Österreich
Fläche 300 m²
Stockwerk 3
Diese Lage finden Sie am Anfang der berühmtesten Einkaufsstraße in Österreich, Mariahilferst…
$812
pro Monat
Büro 300 m² in Wien, Österreich
Büro 300 m²
Wien, Österreich
Fläche 300 m²
Stockwerk 12
Dieses Anwesen im Wiener Twin Tower, eines der höchsten Gebäude in Wien, das sich im Busines…
$1,057
pro Monat
Büro 110 m² in Wien, Österreich
Büro 110 m²
Wien, Österreich
Fläche 110 m²
Stockwerk 6
Das neueste - und damit das Flagship Business Center - positioniert Ihr Unternehmen im Herze…
$12,527
pro Monat
Büro 500 m² in Wien, Österreich
Büro 500 m²
Wien, Österreich
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
Suchen Sie Platz für Ihre innovativen Ideen? Dann haben wir genau das, wonach Sie suchen. Bü…
$812
pro Monat
Büro 300 m² in Wien, Österreich
Büro 300 m²
Wien, Österreich
Fläche 300 m²
Stockwerk 7
Die Büros befinden sich in einem modernen Gebäude der Ringstraßen Galerie, direkt im Herzen …
$556
pro Monat
Büro 300 m² in Wien, Österreich
Büro 300 m²
Wien, Österreich
Fläche 300 m²
Stockwerk 2
Der Wiener Westbahnhof wurde 2011 komplett neu gestaltet – die moderne, zeitgemäße und innov…
$547
pro Monat
Gewerbefläche 47 m² in Wien, Österreich
Gewerbefläche 47 m²
Wien, Österreich
Fläche 47 m²
$1,000
pro Monat
Büro 11 m² in Wien, Österreich
Büro 11 m²
Wien, Österreich
Fläche 11 m²
Suchen Sie nach Räumen für Ihre innovativen Ideen? Dann haben wir genau das, wonach Sie such…
$753
pro Monat
Büro 140 m² in Wien, Österreich
Büro 140 m²
Wien, Österreich
Fläche 140 m²
Suchen Sie eine ideale Arbeitslösung? Dann haben wir die perfekte Lösung für Sie im 11. Wien…
$638
pro Monat
