Villa Villa Serenity,6 km from Qerret Beach(entrance of Kavaje)

Luxusvilla zum Verkauf – Nur 5 km vom Strand Qerret entfernt

✨ Villa Serenity – Elegance, Privacy & Premium Living in Kavajë (Shën Gjergj Road, in der Nähe der Northern Ring Road) ✨

Dieses einzigartige Anwesen befindet sich in einer ruhigen Wohngegend umgeben von privaten Villen, perfekt kombiniert neoklassische Architektur mit modernem Innendesign, wodurch eine raffinierte und komfortable Umgebung für einen hochwertigen Lebensstil nur wenige Minuten vom Meer entfernt.

🏡 Details zum Objekt: ▪️ Baufläche: 165 m2

▪️ Fläche: 735 m2

▪️ Süd-West-Ausrichtung, garantiert natürliches Sonnenlicht den ganzen Tag

Die Innenausstattung der Villa wurde sowohl für Funktionalität als auch für Eleganz konzipiert und verfügt über einen offenen Wohn- und Essbereich, der eine geräumige und helle Atmosphäre schafft, ergänzt durch einen funktionellen Kamin, der Wärme und Charakter dem Haus verleiht.

🛏 Layout: ▫️ 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit begehbarer Garderobe und eigenem Bad

▫️ 3 moderne Badezimmer

▫️ Dedizierte Waschküche

▫️ Zentraler Flur, der die Schlafbereiche verbindet

▫️ Sorgfältig gestaltete Räume für maximalen Familienkomfort

✨ Premium-Eigenschaften: ▪️ Heiz- und Kühlsystem

▪️ Sicherheitskamerasystem

▪️ Anti-Diebstahl-Alarmsystem

▪️ Hochwertige Sanitärarmaturen von Invaso & Grohe

▪️ Eingebaute Geräte

▪️ Quarzarbeitsplatte Küche

▪️ Smart automatische Gartenbewässerung System

▪️ Gazebo für entspannte Abende und unterhaltsame Gäste im angelegten Garten

🌿 Außenbereich: Der schön angelegte und gepflegte Garten bietet die perfekte Umgebung für Entspannung, Privatsphäre und unvergessliche Familienmomente im Freien.

🚗 Konvenience: ▪️ Stellplatz für 2 Fahrzeuge

▪️ Ferngesteuertes Eingangstor

📍 Lage: Nur 5 km vom Strand Qerret entfernt, mit schnellem Zugang zur Northern Ring Road und in der Nähe der Shën Gjergj Road in Kavajë.

Die Gegend bietet eine hervorragende Anbindung an den Strand, die Autobahn und das Stadtzentrum, so dass diese Immobilie eine ideale Wahl für Wohn-und Investitionsmöglichkeiten.

📜 Eigentumsurkunde Verfügbar

💰 Preis: 349.000 €

🌿 Villa Serenity ist mehr als nur ein Zuhause – es ist ein Lebensstil. Eine Eigenschaft, in der Eleganz, Komfort und Privatsphäre in einer exklusiven Adresse zusammenkommen.

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📩 E-Mail: /> 🌐 Website: www.iguanaimobiliare.com behandelt