Iguana Imobiliare

Albanien, Kavaja
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
English, Italiano
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 20:14
(UTC+2:00, Europe/Tirane)
Montag
08:00 - 15:00
Dienstag
08:00 - 15:00
Mittwoch
08:00 - 15:00
Donnerstag
08:00 - 15:00
Freitag
08:00 - 15:00
Samstag
09:00 - 13:00
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Albanien
Agenturen in der Nähe
Saranda Elite's Realty Group
Albanien, Saranda
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 11
„Elite“ ist ein Immobilienunternehmen mit einer Kundschaft aus der ganzen Welt, das auf 30 Jahren Erfahrung und Vertrauen basiert. Unser Team wird kontinuierlich geschult, um die höchsten Standards zu erfüllen, da wir einen starken Fokus darauf legen, Käufern und Verkäufern auf dem High-End-…
Sprachen
English
Irea Property
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2008
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 9
Irea Property Ltd ist eine Immobilienagentur mit Sitz in Vlora an der albanischen Riviera. Mit 14 Jahren Erfahrung auf dem Immobilienmarkt hat es Hunderte von Kunden bedient und albanische Immobilien auf dem internationalen Immobilienmarkt vermarktet. Irea Property vertritt Investoren …
CACTUS|Real Estate
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 261 Gewerbeimmobilien 6 Langfristige Vermietung 21 Gundstücke 1
Die Schlüssel zur Traumwohnung in Albanien warten bereits auf Sie! ) CACTUS REAL ESTATE ist: • Ehrliche Preise • Berechtigung zur Berechnung der Kryptowährung • Vollständige Transaktionsunterstützung • Möglichkeit zum Offline- / Online-Kauf von Immobilien • Entwurf eines Projekts und sch…
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
EstateAll
Albanien, Bashkia Vlore
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 196 Gewerbeimmobilien 29 Langfristige Vermietung 154 Gundstücke 9
EstateAll Agency in Zahlen Wir arbeiten seit 2016 auf dem albanischen Immobilienmarkt Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Registrierungsnummer L77204215C Wir verkaufen Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Grundstücke in ganz Albanien. 1500 + Immobilien - die größte Immobilienda…
PRO Silver
Century 21 Eon
Albanien, Durrës
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 411 Gewerbeimmobilien 19 Langfristige Vermietung 36 Kurzfristige Vermietung 1 Gundstücke 11
Das Immobilienbüro Century 21 Eon in Durres, Albanien, ist seit 2019 tätig und zählt mehr als 40 Agenten, was uns zu einem der größten Büros in Durres und Albanien macht. Century 21 ist eine Immobilienmarke, die aus Franchise-Büros in 86 Ländern weltweit besteht und über 145.000 unabhängige …
Sprachen
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
