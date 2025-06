Старый Стиль

Dienstleistungen

Die Mitarbeiter von Old Style REA sind bereit, den Kunden ein komplettes Angebot an professionellen Dienstleistungen zu bieten, die höchsten Standards von der Bewerbung bis zur Transaktion erfüllen: Kauf und Verkauf von Wohnungen in Neubauten; Kauf und Verkauf von Wohnungen auf dem Sekundärmarkt; Kauf und Verkauf eines Landgutes; Kauf und Verkauf von Gewerbeimmobilien; Immobilienbeurteilung; Kauf und Verkauf von Luxusimmobilien; Beratungsleistungen für Entwickler und Investoren; Umfassende Immobiliendienstleistungen für Entwickler unter den "Allgemeine Immobilienmakler", Bankenprogramme.