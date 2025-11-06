  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

Belarus, Minsk
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
5 jahre 5 Monate
Sprachen
Sprachen
Русский
Über die Agentur

Wir arbeiten in alle Richtungen und bieten eine umfassende Palette von Immobiliendienstleistungen.

Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Derzeit im Unternehmen: 16:46
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Belarus
Centralnyy ofis
Centralnyy ofis
13 immobilienobjekte
Natala Dybalina
Natala Dybalina
ostil.test11@gmail.com
ostil.test11@gmail.com
Agenturen in der Nähe
ООО «Бир Бай»
Belarus, Minsk
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 5
BIR.BY. REAL ESTATE FROM THE DEVELOPER IN THE BEST RESIDENTIAL COMPLEXES OF MINSK! Acquisition of prestigious real estate in a comfortable and developed area with infrastructure necessary for a happy and comfortable life is in walking distance - a joyful event in everyone's life. Real est…
Eine Anfrage stellen
Альфа-Риэлт
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 1 Langfristige Vermietung 1
We provide services in all segments of the real estate market. Our company employs only experienced professionals. The main principles of our work are responsibility, honesty, and legal perfection. The main area of our activity is real estate in Belarus. Each client of our company can get an…
Eine Anfrage stellen
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Belarus, Minsk
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 49 Gewerbeimmobilien 7 Langfristige Vermietung 1 Gundstücke 2
Sotni metrov ( Hunderte von Metern ) ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Für uns sind die Rechtmäßigkeit unserer Transaktionen, die Sicherheit unserer Siedlungen sowie der Komfort und Komfort unserer Kunden gleichermaßen wichtig. Wir bieten Dienstleistungen auf dem Sekundär- und Primärwo…
Eine Anfrage stellen
БизнесХаус
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 2
Eine Anfrage stellen
Агентство недвижимости «Центральное»
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 3 Gewerbeimmobilien 16 Langfristige Vermietung 7 Gundstücke 6
2013 – became the year of foundation for Real Estate Agency CENTRALNOYE LLC. Buying or selling real estate is an important event in our life. Selecting the right property that will fit all the important parameters, or finding a reliable buyer, given the increase in number of offers in th…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen