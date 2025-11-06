ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BIR.BY. REAL ESTATE FROM THE DEVELOPER IN THE BEST RESIDENTIAL COMPLEXES OF MINSK!
Acquisition of prestigious real estate in a comfortable and developed area with infrastructure necessary for a happy and comfortable life is in walking distance - a joyful event in everyone's life. Real est…
We provide services in all segments of the real estate market. Our company employs only experienced professionals. The main principles of our work are responsibility, honesty, and legal perfection. The main area of our activity is real estate in Belarus. Each client of our company can get an…
Sotni metrov ( Hunderte von Metern ) ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Für uns sind die Rechtmäßigkeit unserer Transaktionen, die Sicherheit unserer Siedlungen sowie der Komfort und Komfort unserer Kunden gleichermaßen wichtig. Wir bieten Dienstleistungen auf dem Sekundär- und Primärwo…
2013 – became the year of foundation for
Real Estate Agency CENTRALNOYE LLC.
Buying or selling real estate is an important event in our life. Selecting the right property that will fit all the important parameters, or finding a reliable buyer, given the increase in number of offers in th…