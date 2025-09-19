ООО "Добрые Мысли"

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Gut. Gedanken Immobilienagentur wurde von einem Team von gleichgesinnten Profis gegründet. Jeder von uns hat eigene Immobilienerfahrung, die wir zu einer positiven Wahrnehmung eines Immobilienmaklers zusammengefügt haben.
Durch die Bereitstellung hochwertiger Immobiliendienstleistungen, die Ihren Erwartungen entsprechen, wollen wir einen hohen Standard für alle Immobilienagenturen in Belarus setzen.
In der Tat lieben und kennen wir unsere Arbeit, verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden und bemühen uns, sie so weit wie möglich zu erfüllen.
Die Immobilienagentur «Garant Real Estate» LLC ist eine der größten Immobilienagenturen in Minsk.Jeden Tag helfen unsere Spezialisten Menschen, profitable und sichere Lösungen für alle Probleme im Zusammenhang mit Verkauf, Kauf und Vermietung von Immobilien zu finden
Wir arbeiten rund um die Uhr daran, unseren Kunden – Käufern und Verkäufern von Immobilien – das Wohnungsproblem sicher, schnell und profitabel zu lösen.Verkauf / Kauf / Leasing; Neubau / Nebengebäude; Wohn-/ Gewerbeimmobilien; Zimmer / Wohnungen / Wohngebäude / Grundstücke - all dies ist im…
Sotni metrov ( Hunderte von Metern ) ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Für uns sind die Rechtmäßigkeit unserer Transaktionen, die Sicherheit unserer Siedlungen sowie der Komfort und Komfort unserer Kunden gleichermaßen wichtig. Wir bieten Dienstleistungen auf dem Sekundär- und Primärwo…
Ihre Immobilienagentur Realtor hilft seinen Kunden, ihre geschätzten Träume und Pläne wahr werden zu lassen. Wir bieten nur qualitativ hochwertige Dienstleistungen sowohl für Einzelpersonen als auch für juristische Personen. Jede Person, die mit unserem Unternehmen zusammenarbeitet, wird auf…