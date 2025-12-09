  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. VIP Real

VIP Real

Lettland, Rigaer Strand
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2004
Auf der Plattform
Auf der Plattform
4 jahre 8 Monate
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français, Latviešu
Webseite
Webseite
www.vipreal.lv
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über die Agentur

Das Unternehmen "VIP Real" wurde 2004 gegründet und hatte den Namen « MC Real », aber angesichts der Arbeit mit Immobilien nur Premium-Klasse im Jahr 2015, Wir haben seinen Namen in "VIP Real" umbenannt und geändert". Indem wir seine Aktivitäten nur auf den Luxusimmobilienort Jurmala konzentrieren, haben wir umfangreiche Erfahrung im Bereich Transaktionen gesammelt und uns einen Ruf als verlässlicher Geschäftspartner auf dem Markt erarbeitet. In dieser Hinsicht entwickeln wir aktiv gewerbliche Immobilien sowie den Verkauf von Immobilien in Riga.

Derzeit können wir unseren Kunden folgende Dienstleistungen anbieten:

• Verkauf / Kauf und Mietverhältnis von Immobilien in Jurmala und Riga,

• Verkauf / Kauf von Gewerbe- und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Jurmala und Riga,

• Entwicklung von Immobilienprojekten,

• Rechtliche Unterstützung von Transaktionen und Registrierung einer Aufenthaltserlaubnis.

Reputation und guter Name des Unternehmens verschaffen uns einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und erweitern das Spektrum potenzieller Kunden erheblich. Daher schätzen wir unseren Namen und berücksichtigen immer die Tatsache, dass einer der Hauptwerte des Geschäftsmanns die Zeit ist. Für unsere potenziellen Kunden liefern wir nur genaue Informationen über reale Objekte und versuchen dies so schnell wie möglich. "VIP Real" orientiert sich bei seinen Aktivitäten an den Prinzipien von Professionalität, Glaubwürdigkeit und Integrität.

Unser Unternehmen garantiert, dass jeder Kunde einen individuellen Ansatz bietet. Wir bieten nur die Dienstleistungen an, die sich gut auskennen und Spezialisten sind. Ein Team unserer Mitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter.

Dienstleistungen
  • Verkauf/Kauf und Vermietung von Immobilien in Jurmala und Riga,
  • Verkauf/Kauf von Gewerbe- und Investitionsimmobilien in Jurmala und Riga
  • Entwicklung von Immobilienprojekten,
  • Rechtliche Unterstützung von Transaktionen und Registrierung einer Aufenthaltserlaubnis.
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 05:12
(UTC+2:00, Europe/Riga)
Montag
10:00 - 18:00
Dienstag
10:00 - 18:00
Mittwoch
10:00 - 18:00
Donnerstag
10:00 - 18:00
Freitag
10:00 - 18:00
Samstag
Freier Tag
Sonntag
Freier Tag
Agenturen in der Nähe
Riga Real Estate
Lettland, Riga
Año de fundación de la compañía 2006
Wohnimmobilien 22 Langfristige Vermietung 1 Gundstücke 1
Eine Anfrage stellen
Silver Fox
Lettland, Riga
Año de fundación de la compañía 2006
Gewerbeimmobilien 13 Gundstücke 5
Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien der Premiumklasse in Lettland. Das Unternehmen begann 2004 mit der Arbeit und war zunächst nur auf den Verkauf von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Heute bieten wir Ihnen sowohl Gewerbeimmobilien als auch Wohnhäuser und Wohnungen der Premium-Klasse an. Wi…
Eine Anfrage stellen
LATIO
Lettland, Riga
Año de fundación de la compañía 1994
Latio – ein Full-Service-Immobilienunternehmen das bietet eine breite Palette von Dienstleistungen – Immobilienmakler ( Kauf, Verkauf, Miete, Leasing usw. ), Bewertungen, rechtliche Unterstützung bei der Fertigstellung von Verkäufen, Managementdienstleistungen, Vermessungen usw.
Eine Anfrage stellen
CAPITAL PROPERTY EU
Lettland, Riga
Año de fundación de la compañía 2007
Wohnimmobilien 454 Gewerbeimmobilien 4 Gundstücke 62
Capital Property EU — your reliable and professional partner in the real estate market. More than 3000 current real estate objects in Riga and Jurmala; Individual selection of real estate in any fixed budget; Confidential and luxury properties; Investment property; Exclusive re…
Eine Anfrage stellen
Mercury Group Latvia
Lettland, Lettland
Año de fundación de la compañía 2000
Wohnimmobilien 346 Gewerbeimmobilien 127 Langfristige Vermietung 45 Gundstücke 63
Wohn-, Gewerbe- und Investmentimmobilien der Mercury Group — in Lettland.
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
Gehen