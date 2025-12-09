Über die Agentur

Das Unternehmen "VIP Real" wurde 2004 gegründet und hatte den Namen « MC Real », aber angesichts der Arbeit mit Immobilien nur Premium-Klasse im Jahr 2015, Wir haben seinen Namen in "VIP Real" umbenannt und geändert". Indem wir seine Aktivitäten nur auf den Luxusimmobilienort Jurmala konzentrieren, haben wir umfangreiche Erfahrung im Bereich Transaktionen gesammelt und uns einen Ruf als verlässlicher Geschäftspartner auf dem Markt erarbeitet. In dieser Hinsicht entwickeln wir aktiv gewerbliche Immobilien sowie den Verkauf von Immobilien in Riga.

Derzeit können wir unseren Kunden folgende Dienstleistungen anbieten:

• Verkauf / Kauf und Mietverhältnis von Immobilien in Jurmala und Riga,

• Verkauf / Kauf von Gewerbe- und als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Jurmala und Riga,

• Entwicklung von Immobilienprojekten,

• Rechtliche Unterstützung von Transaktionen und Registrierung einer Aufenthaltserlaubnis.

Reputation und guter Name des Unternehmens verschaffen uns einen erheblichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz und erweitern das Spektrum potenzieller Kunden erheblich. Daher schätzen wir unseren Namen und berücksichtigen immer die Tatsache, dass einer der Hauptwerte des Geschäftsmanns die Zeit ist. Für unsere potenziellen Kunden liefern wir nur genaue Informationen über reale Objekte und versuchen dies so schnell wie möglich. "VIP Real" orientiert sich bei seinen Aktivitäten an den Prinzipien von Professionalität, Glaubwürdigkeit und Integrität.

Unser Unternehmen garantiert, dass jeder Kunde einen individuellen Ansatz bietet. Wir bieten nur die Dienstleistungen an, die sich gut auskennen und Spezialisten sind. Ein Team unserer Mitarbeiter hilft Ihnen gerne weiter.