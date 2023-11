MİSHANDİ Consulting

Right Home ist ein führendes Unternehmen, das sich auf Immobilienberatung und Makler spezialisiert hat. Wir helfen Käufern beim Kauf und Verkauf von Verkäufern beim Verkauf. Wir bieten Luxusapartments, Smart Homes, elegant gestaltete Büros, moderne Konstruktionen und alle Beratungsdienste. Unser Hauptsitz befindet sich in Istanbul, Türkei.

Unsere Vision Wir sind sehr stolz darauf, mehr als nur eine andere Immobilienagentur zu sein. Wir sind bestrebt, dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen, indem wir außergewöhnlichen Service anbieten und die größte Zufriedenheit der Kunden erreichen. Unser Ziel ist es, Ihr Vertrauen zu gewinnen und sicherzustellen, dass Sie mit dem Kauf eines Eigenheims in der Türkei von Anfang bis Ende vertraut sind. Unsere Mission Bei Right Home haben Kunden oberste Priorität. Wir möchten Ihnen die bestmögliche Erfahrung bei der Suche nach dem richtigen Zuhause bieten! Wir haben ein Team von Immobilienberatern, die Ihnen für eventuelle Bedürfnisse zur Verfügung stehen. Unser Ziel Unser Ziel ist es, ein Bezugspunkt in allen Bereichen zu sein, die mit Immobilien in der Türkei zu tun haben. Wir glauben, dass wir unseren Job nicht gemacht haben, wenn Sie keine erstaunliche Erfahrung haben. Wir messen Erfolg nicht an Erfolgen oder Auszeichnungen, sondern an der Zufriedenheit unserer Kunden.