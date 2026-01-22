Land of Dreams Gallery

Über die Agentur

Umfangreiche Erfahrung in Immobilien. Wir arbeiten seit 2006 in diesem Bereich. Seit 2016 verkaufen wir Immobilien im Ausland. Haben Sie jemals davon geträumt, eine Wohnung am Meer zu haben? Möchten Sie ein Hotel kaufen, investieren und passive Einkommen haben?

Wir wählen Immobilien unter Ihrem Budget, begleiten den Deal, helfen Ihnen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, Dokumente auf schlüsselfertiger Basis vorzubereiten und eine ausgezeichnete Universität für Ihre Kinder wählen. Sie erhalten vollständige Informationen über die Einrichtungen, zusätzliche Kosten und Steuern. Unsere Experten berechnen die Rentabilität jedes Objekts.

Unser Team besteht aus erfahrenen Fachleuten, die Ihnen helfen, Transaktionen mit ausländischen Immobilien durchzuführen. Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen und bieten einen individuellen Ansatz für jeden Kunden.