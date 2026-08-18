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Центр риэлтерских услуг Моя 7Я

Belarus, Minsk
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Über die Agentur

„My 7Y Real Estate Services Center ist Ihr unverzichtbarer Assistent in der riesigen Immobilienwelt! Unsere Agentur arbeitet ebenso effektiv mit Sekundärmarkteinrichtungen (eine hochqualifizierte Abteilung für Sekundärwohnungen wartet auf Sie!) und mit Neubauten (unsere Manager mit 100% Abdeckung aller Primärwohnungsangebote werden umgehend die beste Option für Sie auswählen).

Wir bieten umfassende qualifizierte Unterstützung bei Transaktionen mit dem Verkauf von Immobilien. Unser junges Team von Fachleuten mit brennenden Augen und bereits gesammelten wertvollen Erfahrungen wird sich gerne der Lösung Ihres Wohnproblems jeglicher Komplexität widmen - sei es ein profitabler Verkauf einer Wohnung oder eine schnelle Suche nach einer geeigneten Option unter allen Neubauten in Minsk.

Viele unserer Spezialisten haben zuvor in großen Agenturen gearbeitet, und der allgemeine gesunde Ehrgeiz hat es uns ermöglicht, uns in einem engen Team zu vereinen - "My 7Y Realtor Services Center", dessen Prinzip es ist, unermüdlich danach zu streben, sich zu verbessern und so nützlich wie möglich für Sie zu sein.

Unsere Verkaufskompetenz, die Kenntnis des Immobilienmarktes, die Rechtskompetenz und die angesammelte Basis der Objekte ermöglichen es Ihnen, alles auf das Maximum zu bringen: Rechtsberatung, eine große Auswahl an Wohnungen in Minsk und den Vororten von zuverlässigen Entwicklern, schneller und profitabler Verkauf von fast jedem Objekt auf dem Sekundärmarkt, Suche nach geeigneten Wohnungen in unserer Datenbank und vieles mehr.

Unsere Spezialisten sind sehr mobil und immer in Kontakt mit Ihnen – Sie können Informationen zu einem günstigen Zeitpunkt in jeder Weise erhalten, die für Sie bequem ist. "My 7Ya Realtor Services Center" ist immer bereit, Ihnen Ihre Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen zur Verfügung zu stellen - und Sie können Ihrer Immobilie bei uns leicht vertrauen!

"Zentrum für Immobiliendienstleistungen" Meine 7Y
Lizenz: Nr. 02240/547 ausgestellt von MJ RB 24.06.2026
Versicherungsbescheinigung: BR Nr.0005029
UNP: 193865932

Dienstleistungen
  • Kauf und Verkauf von Wohnungen, Zimmern;
  • Kauf und Verkauf von Ferienhäusern, Häusern, Grundstücken;
  • Neue Gebäude, gemeinsames Bauen.
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