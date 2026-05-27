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Aura Homes

Georgien, Tiflis
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2025
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aurahomes.ge
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Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Willkommen in Aura Häuser, eine Immobilienagentur auf einem personalisierten und strategischen Ansatz für jedes Anwesen gebaut. Wir arbeiten mit einer breiten Palette von Immobilien, von Wohnapartments und Familienhäusern bis hin zu Geschäftsräumen, Investitionsmöglichkeiten und Gastfreundschaft Projekten.

Bei Aura Homes glauben wir, dass jedes Anwesen eine eigene Geschichte, Wert und ein ideales Publikum hat. Deshalb erstellen wir für jeden einzelnen Eintrag eine individuelle Marketing- und Vertriebsstrategie, die sich auf Positionierung, Präsentation, Sichtbarkeit und gezielte Förderung konzentriert. Unser Ziel ist es nicht einfach, die Eigenschaften aufzulisten, sondern den Kunden dabei zu helfen, die bestmöglichen Ergebnisse durch eine durchdachte Strategie, modernes Marketing und ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis zu erzielen.

Dienstleistungen
  • Verkauf von Wohnimmobilien
  • Luxus Immobilien Marketing
  • Verkauf & Leasing
  • Investment Immobilien Consulting
  • Hotel & Hospitality Immobilienvergabe
  • Immobilien Marketing & Strategische Position
  • Professionelle Immobilienpräsentation & Branding
  • Vertretung des Käufers
  • Miet- und Leasingleistungen
  • Marktforschung & Immobilien Bewertung
  • Internationaler Käufer Outreach
  • Individuelle Verkaufsstrategie für individuelle Immobilien
  • Digital Advertising & Property Promotion
  • Immobilienberatung für Investoren
  • End-to-End-Transaktionsunterstützung
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Ana Ediberidze
Ana Ediberidze
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