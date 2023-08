БлагоДом, Георгий

Beschreibung des Unternehmens

Die Immobilienagentur BlagoDom Limited Liability Company bietet seit dem 31. Januar 2007 Immobiliendienstleistungen an. Die Agentur gewährleistet die Vertraulichkeit aller Daten, die während der Erbringung von Immobiliendienstleistungen erhalten wurden, verpflichtet sich, die Rechte zu schützen und die berechtigten Interessen des Verbrauchers zu fördern, die vom Verbraucher bereitgestellten Informationen nicht in seinem eigenen Interesse oder im Interesse Dritter zu verwenden. Trotz des breiten Leistungsspektrums und der Anzahl der Transaktionen auf dem Markt wissen wir eines: Jeder Kunde ist einzigartig. Daher behandeln wir Immobilien nicht als Baumaterial, das in einer bestimmten Reihenfolge gesammelt wurde, sondern als bequemen und komfortablen Unterschlupf, in dem Sie sich während Ihres Aufenthalts gemütlich und geschützt fühlen, oder Streben nach Leistung und Erschaffung bei der Arbeit.