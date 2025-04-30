Гражданство Vanuatu

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства.
Преимущества:
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.
Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.
Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.
Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала
Гарантированные инвестиции
Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на все случаи жизни
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Программа гражданства Вануату:
В 2017 году для инвесторов начала работать новая программа поддержки развития, целью которой является привлечение иностранных инвестиций в фонд развития страны. Этот фонд предназначен для улучшения инфраструктуры и стимулирования роста региональной экономики.
Инвестор, желающий принять участие в этой программе, должен сделать пожертвование, а именно вложить минимум 135 000 долларов (окончательная инвестированная сумма варьируется в зависимости от количества заявителей), а затем его заявка рассматривается специальной правительственной комиссией.
После принятия положительного решения заявитель и члены его семьи проходят церемониальную процедуру приведения к присяге, которую также можно провести удаленно. Затем инвестор и члены его семьи получают паспорта Вануату удаленно.
Преимущества
Безвизовый въезд в более чем 100 стран мира, включая Гонконг и Сингапур
|Административный сбор за каждого дополнительного члена семьи, если заявителей более 4
|15000.00 USD