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Коммерческая недвижимость в Lisyanska selischna gromada, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Лысянка, Украина
Коммерческая
Лысянка, Украина
пгт. Лысянка Черкасской области. 140 км до г. Черкассы, 100 км до г. Умань, 170 км. до г. Ки…
€1,84 млн
в месяц
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