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Коммерческая недвижимость в Измаильская городская община, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Измаильская городская община, Украина
Коммерческая
Измаильская городская община, Украина
Площадь 1 600 м²
г. Измаил, ул. Капитана Семенюка, 51. Частная собственность. Договор аренды на землю закл…
€183,611
в месяц
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