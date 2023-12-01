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Коммерческая недвижимость в Бровары, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Бровары, Украина
Коммерческая
Бровары, Украина
Обширный земельный участок на границе г. Бровары, Киевская область, общей площадью 30 Га, на…
€2,02 млн
в месяц
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