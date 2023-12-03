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Коммерческая недвижимость в Bazar yanska silska rada, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Bazar yanska silska rada, Украина
Коммерческая
Bazar yanska silska rada, Украина
250га на берегу моря
€8,26 млн
в месяц
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