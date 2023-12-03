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Коммерческая недвижимость в Барабойский сельский совет, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Барабой, Украина
Коммерческая
Барабой, Украина
Площадь 16 000 м²
16000 кв.м. расположен на участке 7,3га. Госакт. Есть ж/д ветка. Площадь цеха 12000 кв.м.…
€596,736
в месяц
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