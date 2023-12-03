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Жильё в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с парковка
Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 15
Недвижимость в Престижном Проекте с Видом на Озеро в Эрьямане, Анкара Предлагаем купить недв…
€286,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 15
Недвижимость в Престижном Проекте с Видом на Озеро в Эрьямане, Анкара Предлагаем купить недв…
€227,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Sehit Osman Avci Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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