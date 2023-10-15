Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mezitli
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Mezitli, Турция

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат в Yaylali, Турция
Квартира 5 комнат
Yaylali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Этаж 4/5
Новая малоэтажная резиденция в Махмутларе Представляем Вашему вниманию новую малоэтажную ре…
€325,000
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на втором этаже пятиэтажного жилого ком…
€115,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/5
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить дуплекс 2+1 в современном жилом комплек…
€243,871
Вилла 1 комната в Аланья, Турция
Вилла 1 комната
Аланья, Турция
Комнаты 1
1
€309,325
Дом 7 комнат в Аланья, Турция
Дом 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Новый комплекс вилл в Тепе Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл строительство к…
€825,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 премиум сегмента с лифтом в ТепеРайон: Анталья, Аланья, ТепеРасстояние до моря: 30…
€996,675
Квартира 1 спальня с парковкой, с домофоном, с лифтом в Чекмекёй, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с домофоном, с лифтом
Чекмекёй, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€63,560
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с Children pool в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с Children pool
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Начато строительство современного  комплекса в Алании,  в котором предложены к продаже комфо…
€305,844
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
Квартира со стильной мебелью 1+1 в Махмутлар у моряРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстоян…
€121,816
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с садом в Ciplakli, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с садом
Ciplakli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Оба-это престижный район города, с низкой европейской застройкой, расположен ближе всего к ц…
€214,453
Квартира 4 комнаты в Алания, Турция
Квартира 4 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 4
Представляем вашему вниманию Новый элитный комплекс в районе ОБА. Детальная информация: …
€324,000
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 11/12
Дуплекс 3+1 в Махмутларе Представляем Вашему вниманию меблированный дуплекс 3+1 в уют…
€417,201

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти