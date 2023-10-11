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Жильё с видом на море в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

квартиры
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18/4
  Квартира в Стамбуле, Турция, 72.84 м2   Гражданство Онлайн-показ Удалённая сделка…
€449,000

Параметры недвижимости в Evliya Celebi Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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