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Квартиры с видом на море в Cihangir Mahallesi, Турция

однокомнатные
3
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
«Умные» Квартиры в Бейоглу, Стамбул с Частичным Видом на Море. Квартиры в Бейоглу, Джихангир…
€361,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cihangir Mahallesi, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу. Двухуровневая квартира с уникальны…
€1,12 млн

Параметры недвижимости в Cihangir Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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