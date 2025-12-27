Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Центральная Анатолия
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на долгий срок в Центральной Анатолии, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ovakent, Турция
Квартира 3 комнаты
Ovakent, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 12/12
Сдается в аренду пентхаус 3+2 Pamfilia Residence, который расположен в городе Алания район М…
$966
в месяц
Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Квартира в аренду в элитном жилом комплексе в районе Инджек, Гёльбаши, Анкара Современная, п…
$677
в месяц
