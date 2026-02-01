Показать объекты на карте Показать объекты списком
Снять квартиру на долгий срок в Анкаре, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Квартира в аренду в элитном жилом комплексе в районе Инджек, Гёльбаши, Анкара Современная, п…
$661
в месяц
Оставить заявку
