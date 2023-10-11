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Особняки с видом на море в Бодрум, Турция

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1 объект найдено
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бодрум, Турция
Особняк 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 530 м²
Роскошная Вилла в Выгодном Месте Бодрума Роскошная вилла расположена в Бодруме, Мугла. Бодру…
€5,59 млн

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на горы
недорогая
элитная
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