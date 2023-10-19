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Дуплексы в Ayazaga Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Ayazaga Mahallesi, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Ayazaga Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 267 м²
Количество этажей 20
Квартиры в Комплексе с Богатой Инфраструктурой в Стамбуле. Квартиры в Стамбуле расположены в…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Ayazaga Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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