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Жильё с видом на море в Altinova, Турция

3 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€157,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€99,500
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€57,500

Параметры недвижимости в Altinova, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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