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Земельные участки в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд

1 объект найдено
Участок земли в Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Участок земли
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
Продается земельный участок в престижном месте, рядом с дорогой Ратчадаписек, площадью 20 ра…
$235,50 млн
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