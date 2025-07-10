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Отели в Занзибаре Центрально-Южном, Танзания

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1 объект найдено
Отель 18 м² в Pongwe, Танзания
Отель 18 м²
Pongwe, Танзания
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
Необыкновенный шанс ожидает, чтобы иметь полностью функционирующий пляжный поместье в одном …
$7,00 млн
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