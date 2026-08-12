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Виллы с садом в Занзибаре Северном, Танзания

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1 объект найдено
Вилла в Nungwi, Танзания
Вилла
Nungwi, Танзания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 485 м²
Три спальные виллы Занзибар, доступные в настоящее время на одном из самых ожидаемых фирменн…
$2,50 млн
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Параметры недвижимости в Занзибаре Северном, Танзания

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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