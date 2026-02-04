Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Valle de Ricote
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Valle de Ricote, Испания

1 объект найдено
Пентхаус в Villanueva del Rio Segura, Испания
Пентхаус
Villanueva del Rio Segura, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
КРАСИВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С АРЧЕНОЙ Жилой комплекс с 47 полностью оборудованными кварти…
$189,660
Параметры недвижимости в Valle de Ricote, Испания

