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Склады в Бах-Виналопо, Испания

коммерческая недвижимость
10
офисы
3
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2 объекта найдено
Склад с Alta suministros в Crevillent, Испания
Склад с Alta suministros
Crevillent, Испания
Площадь 1 300 м²
Промышленный склад с высокой прибыльностью расположен между городами Эльче и Кревиленте. Кор…
€600,000
Склад с Autobus в Эльче, Испания
Склад с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 7 068 м²
Набор коммерческих кораблей для продажи в Эльче для реформирования, расположенный на южной к…
€3,00 млн
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