Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Кастельон
  5. Магазины

Магазины в Кастельон, Испания

коммерческая недвижимость
4
отели
3
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 ванная в l Eliana, Испания
Коммерческая 1 ванная
l Eliana, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 601 м²
Коммерческий комплекс общей площадью 1600 м2. Ранее использовался под парикмахерскую, офис а…
€662,125
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Tren в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Tranvia, с Tren
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Экономичные коммерческие помещения в аренду в районе Кампоамор. Открыт с площадью ок. 115 м2…
€37,979
Коммерческая в Испания
Коммерческая
Испания
Площадь 114 м²
€121,132
Отель в Orihuela, Испания
Отель
Orihuela, Испания
Площадь 560 м²
Испания Коста Брава провинция Жирона Элитный отель-усадьба …
€2,92 млн
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 290 м²
  Коммерческие помещения для продажи расположены в центре города Аликанте, идеально подходят…
€149,916
Отель в Мадрид, Испания
Отель
Мадрид, Испания
Испания г.Мадрид   Отель в центре Мадрида   Великолепный оте…
€68,35 млн
Инвестиционная 4 ванных в Termas romanas, Испания
Инвестиционная 4 ванных
Termas romanas, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Засуха - одна из самых больших проблем в мире. Вода, без сомнения, - это инвестиции в будуще…
€6,20 млн
Коммерческая в Las Escalericas, Испания
Коммерческая
Las Escalericas, Испания
Продаётся коммерческое помещение в San Miguel de Salinas в районе Ciudad de las comunicacion…
€3,62 млн
Коммерческая в Benahavis, Испания
Коммерческая
Benahavis, Испания
Отличный участок 3012 м2 на восходящей улице в жилом районе Параисо Альто, Бенахавис, с прос…
€1,75 млн
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Склад с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 973 м²
На линии фронта дороги и перед университетом. Неф отремонтирован, в отличном состоянии и с п…
€1,50 млн
Коммерческая в La Zenia, Испания
Коммерческая
La Zenia, Испания
Площадь 34 м²
Этаж -1
ОГРОМНЫЙ ГАРАЖ, ИДЕАЛЬНЫЙ ДЛЯ БОЛЬШОГО АВТОМОБИЛЯ, И ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВЫ СТРАХИВАЕТЕ В ГОЛЬФ, …
€13,436
Коммерческая 1 ванная в Коста-Бланка, Испания
Коммерческая 1 ванная
Коста-Бланка, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€346,443
Realting.com
Перейти