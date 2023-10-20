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Земельные участки в Копер, Словения

1 объект найдено
Земельные участки в Копер, Словения
Земельные участки
Копер, Словения
Продается 10,9 гектаров земли с видом на море и реку Драгонья 1268м2 пригодны для застрой…
€420,000
Realting.com
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