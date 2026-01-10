Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сейшельские Острова
  3. Жилая
  4. Дом

Дома на Сейшелах

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Baie Lazare, Сейшельские Острова
Дом 5 комнат
Baie Lazare, Сейшельские Острова
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Наш коттеджный поселок расположен на вершине холма, с которого открываются панорамные виды н…
$750,000
НДС
Застройщик
Kensington Construction
Языки общения
English, Русский
Дом 8 комнат в Baie Lazare, Сейшельские Острова
Дом 8 комнат
Baie Lazare, Сейшельские Острова
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Наш коттеджный поселок расположен на вершине холма, с которого открываются панорамные виды н…
$2,10 млн
НДС
Застройщик
Kensington Construction
Языки общения
English, Русский
