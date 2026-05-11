Гражданство Сан-Томе и Принсипи

Срок получения: от 2 месяцев
Расходы: от
$90,000
Гражданство Сан-Томе и Принсипи
О программе иммиграции

Новая стратегическая программа гражданства, предназначеная для дальновидных глобальных инвесторов.

Идеально подходит для тех, кто ищет диверсификацию, скорость и ранний доступ к новому паспорту.

Мы являемся лицензированным агентом для получения гражданства Сан-Томе и Принсипи по инвестиционной программе, предоставляя прямой доступ, проверенную обработку и руководство процессом напрямую. 

В заявку можно включить семью, детей на содержании, родителей, бабушек и дедушек. 

Нет необходимости проживать до или после получения гражданства. 

Нет необходимости сдавать экзамен на знание языка и конституции.

Процедура полностью удаленная. Паспорт можно получить экспресс доставкой по удобному адресу заявителя.

Нет черных списков, процедура проверки не обременена никакими ограничениями.

Страна входит в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) что дает определенные преимущества для граждан этой страны и для ведения бизнеса.

Дополнительные услуги к программе:

  • подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда;
  • сопровождение сделок с недвижимостью;
  • оценка недвижимости;
  • открытие компании;
  • разрешительная документация для бизнеса;
  • банковский счет;
  • постановка на учет в налоговых и таможенных органах;
  • медицинское страхование;
  • водительские права;
  • сопровождение бизнеса (бухгалтер+юрист+банкир);
  • АстроКартоГрафия.
Преимущества
от 2 месяцев
от
$90,000
3 месяцев
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Донация в National Transformation Fund.
90000.00 USD
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Нет судимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Нет необходимости физического проживания до и после получения гражданства;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Легальное происхождение денег.
Документы
Документы для заявителя | Документы для членов семьи
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Изменить имя и фамилию абсолютно конфиденциально. 

