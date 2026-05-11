Гражданство Сент - Лусия

Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$240,000
О программе иммиграции

Sent Lucia предлагает одну из самых эффективных и гибких программ гражданства за инвестиции во всем мире. Предназначен для состоятельных людей, стремящихся к глобальной мобильности, налоговой эффективности и стратегическому плану B без переезда.

Программа оценивается, как лучшее гражданство мира за инвестиции. Доминика предлагает наиболее экономически эффективный путь ко второму гражданству с безвизовым доступом в 140+ стран, включая Великобританию и страны Шенгенского соглашения.

Нет налога на мировой налог. Нет необходимости проживать в стране до и после получения гражданства.

В заявку можно включить семью, детей на содержании в возрасте до 30 лет, родителей до 55+, бабушек и дедушек. 

Дополнительные услуги к программе:

  • подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда;
  • сопровождение сделок с недвижимостью;
  • оценка недвижимости;
  • открытие компании;
  • разрешительная документация для бизнеса;
  • банковский счет;
  • постановка на учет в налоговых и таможенных органах;
  • медицинское страхование;
  • водительские права;
  • сопровождение бизнеса (бухгалтер+юрист+банкир);
  • АстроКартоГрафия.
Преимущества
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
от
$240,000
Дополнительный доход
Есть
Длительность
3 месяцев
Варианты инвестиций
Дотация в National Economic Fund. Это невозвратная инвестиция в Saint- Lucia National Economic Fund. Идеально для семей из 4 человек.
240000.00 USD
Покупка одобреной правительством недвижимости с обязательным минимальным сроком владения от 5 лет. Это удачное сочетание иммиграционной программы с материальным активом. Можно сдавать в аренду.
300000.00 USD
Инвестиции в бизнес. Инвестиции должны быть одобрены в проект, который направлен на развитие экономики страны.
250000.00 USD
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Нет судимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Легальное происхождение денег.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
Этапы получения программы
Заявка
от 2 дня
Заявка отправляется через форму на платформе Realting. Срок обработки заявки 1-2 дня.
Консультация
от 2 дня
Конфиденциальная и бесплатная консультация на предмет сбора исходных данных о заявителе и членах его семьи, проработка задач и целей получения гражданства, обсуждение альтернативных вариантов в других государствах, на выбор клиента. Обсуждение вопросов о необходимости оказания дополнительных услуг.
Подписание договора
от 10 дней
Драфт договора оформляется по результатам брифа с клиентом. Отправляется на согласование и подпись.
Подготовка досье
от 7 дней
Досье собирается сразу же после получения от клиента полного пакета документов. В случае необходимости ожидания документов от компетентных государственных органов, срок выполнения заказа отодвигается до момента предоставления всех документов.
Due Diligence
от 10 дней
Процедура проверки документов заявителя на предмет благонадежности, финансовой способности и источников происхождения денег.
Подача досье
от 3 дня
Подача досье в Saint Lucia Citizenship by investment Board
Обработка досье
от 1 месяца
В результате анализа досье, принимается решение об одобрении заявки на гражданство.
Одобрение
от 5 дней
Одобрение заявки основано на документах, логической последовательности предоставленных документов и их соответствия целям программы.
Внесение инвестиций
от 5 дней
Необходимо внести оплату (за недвижимость или в дотацию в Saint Lucia National Economic Fund и предоставить подтверждающий документ об оплате.
Сертификат о принятии в гражданство и паспорт
от 2 месяца
После предоставления подтверждения оплаты инвестиций, заявитель получает сертификат о принятии в гражданство, а после этого паспорт.
