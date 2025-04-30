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Гражданство Saint Lucia

Сент-Люсия Сент-Люсия
Срок получения: от 3 месяцев
Расходы: от
$100,000
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Гражданство Saint Lucia
Гражданство
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Описание Описание
Преимущества Преимущества
Инвестиции Инвестиции
Расходы Расходы
Этапы Этапы

О программе иммиграции

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства. 

Преимущества: 

  • Разумные инвестиции 
    • Инвестиции начинаются от $100 000
  • Безвизовый режим во всем мире

    • В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.

  • Быстрая сроки получения

    • Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.

  • Инвестор имеет право получить гражданство вместе с семьей

    • Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.

  • Привлекательный налоговый режим

    • Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала

  • Гарантированные инвестиции

    • Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.

  • Безопасность для вашей семьи

    • «План Б» на все случаи жизни

  • Конфиденциальность

    • Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность

 

Программа гражданства Сэйнт Люсии: 

  • Пожертвование правительству 
    • Невозвратное пожертвование - вклад в национальный фонд (NF) — 100 000 долларов США для 1 заявителя
    • Невозвратное пожертвование - вклад в национальный фонд (NF) — 165 000 долларов США для супружеской пары (Специальное предложение действует ограниченный период времени 140 000 долларов США) 
    • Невозвратное пожертвование - вклад в национальный фонд (NF) — 190 000 долларов США на семью из 4 человек (Специальное предложение действует ограниченный период времени 150 000 долларов США) 
  • Государственные облигации
    • Инвестиции в беспроцентные государственные облигации минимальной стоимостью 300 000 долларов США + административный сбор в размере 50 000 долларов США. Облигации должны храниться держателем минимум 5 лет
  • Инвестиции в недвижимость 
    • Ознакомьтесь с информацией ниже

Преимущества 

  • Паспорт Сэйнт Люсии выдается за  3-4 месяцев
  • Одна из самых вариативных программ получения гражданства среди Карибских стран по видам инвестиций 
  • Безвизовый доступ в 146 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур
  • Граждане не несут налоговую ответственность - нет налога на богатство, подарки, наследство, иностранные доходы или прирост капитала.
  • Не требуется постоянного проживания для получения паспорта, возможность получить гражданство удаленно. 
  • Мультивиза в США на срок до 10 лет.
  • Возможность проживания в Великобритании 6 месяцев в году. 
Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 3 месяцев
Расходы
Расходы
от
$100,000
Дополнительный доход
Дополнительный доход
Есть
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд
Безвизовый въезд

Безвизовый доступ в 146 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур

Андорра, Ангола, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Австрия, Австралия, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Болгария, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Греция, Гренада, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Мальта, Маврикий, Федеративные Штаты Микронезии, Молдова, Монако, Черногория, Мозамбик, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, Палестинские территории, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, Сент-Винсент и Гренадины, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Того, Тонга, Тунис, Тувалу, Турция, Уганда, Великобритания, Узбекистан, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Замбия
Варианты инвестиций
Покупка недвижимости Покупка недвижимости
Инвестиции в одобренный девелоперский проект- $200 000 долларов. Минимальный срок владения составляет 5 лет. По истечении этого срока участники программы могут продать одобренную недвижимость другому кандидату на получение гражданства
200000.00 USD
Дополнительные расходы
Административный сбор за каждого дополнительного члена семьи, если заявителей более 4 (Специальное предложение действует ограниченный период времени 15000 долларов США)  25000.00 USD
Требования к заявителю

  • Минимальный возраст от 18 лет

  • Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством

  • Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения

  • Отсутствие судимости 

Этапы получения программы
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от 1 день
Консультанты Luxe Legal services - высококвалифицированные специалисты, которые проведут вас через каждый этап процесса получения второго гражданства с должной осмотрительностью и заботой, гарантируя, что ваше заявление будет подано правильно для получения необходимого результата. Под нашим квалифицированным руководством мы можем помочь вам сориентироваться на пути к построению светлого будущего для себя и своей семьи с помощью второго гражданства
Первоначальные проверки due diligence завершены
от 10 дней
Клиентское соглашение подписано, аванс оплачен
от 1 день
Сбор и подготовка всех необходимых документов
от 14 дней
Подано заявление на получение карибского гражданства
от 3 дня
Обработка заявления на получение гражданства
от 1 месяца
Заявка одобрена
от 5 дней
Внесение инвестиций
от 5 дней
Получение гражданства и паспорта
от 1 месяца
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Гражданство Saint Lucia
Сент-Люсия Сент-Люсия
от
$100,000
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