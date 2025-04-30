Гражданство Saint Lucia

Страны Карибского бассейна сейчас становятся одними из самых популярных направлений инвестиционной иммиграции. Программы карибского гражданства являются ключом ко многим возможностям. Мы предлагаем множество преимуществ при разумно низких затратах, инвестициях для целей быстрого получения гражданства.
Преимущества:
В том числе страны Шенгенской зоны Европы, Великобритания, Сингапур.
Паспорт оформляется всего за 2-4 месяца.
Гражданство может получить вся семья, включая детей, братьев, сестер и родителей.
Отсутствие налога на богатство, дарение, наследство, иностранный доход или прирост капитала
Гарантированные инвестиции
Инвестируйте только после получения одобрения заявления о получении гражданства.
Безопасность для вашей семьи
«План Б» на все случаи жизни
Не разглашаются персональные данные третьим лицам, сохраняя Вашу конфиденциальность
Программа гражданства Сэйнт Люсии:
Преимущества
Безвизовый доступ в 146 страны мира, включая Европейский Союз, Великобританию, Гонконг и Сингапур
|Административный сбор за каждого дополнительного члена семьи, если заявителей более 4 (Специальное предложение действует ограниченный период времени 15000 долларов США)
|25000.00 USD
Минимальный возраст от 18 лет
Комплексная проверка и одобрение кандидата правительством
Банковский документ о наличии средств с подтверждением происхождения
Отсутствие судимости