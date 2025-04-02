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Земельные участки в Shatovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Shatovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Shatovskiy selsovet, Россия
Площадь 650 м²
Продается земельный участок площадью 6, 5 га (650 сот.) Категория земель: земли промышленнос…
$66,263
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