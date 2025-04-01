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Дома в Roykinskiy selsovet, Россия

5 объектов найдено
Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный кирпичный дом 1992 года постройки. Дом одноэтажный, в 2 уровнях (ес…
$30,119
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Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Селекционная станция, в 15 минутах от Нижнего Нов…
$116,852
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Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продаётся   2-этажный дом 151,8 кв.м. на участке 12 соток в деревне Ройка.  Прекрасное жив…
$139,754
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Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаются готовые дома в КП Селекция.  Подходит под ипотеку. Возможна рассрочка от застрой…
$116,852
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Дом в Roykinskiy selsovet, Россия
Дом
Roykinskiy selsovet, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Селекционная станция. Дом расположен на участке п…
$116,852
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