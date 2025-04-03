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Жильё в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Продается однокомная квартира в п. Пудомяги ОП 30кв.м с хорошим ремонтом, новой мебелью и бы…
$37,389
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Квартира 2 комнаты в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже 2 х.комнатная чистая , светлая , ухоженная квартира в кирпичном до…
$45,104
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Параметры недвижимости в Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия

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