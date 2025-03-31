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Жильё в okrug No 65, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в okrug No 65, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug No 65, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/17
Продается уютная трехкомнатная квартира в пешей доступности 12-15 минут пешком от м. Беговая…
$159,357
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Параметры недвижимости в okrug No 65, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов