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Земельные участки в Novolikeevskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Участок земли
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 440 м²
В продаже участок   площадью 4,4 га. Кадастровый номер участка: 52: 26: 0080017: 1531, катег…
$313,243
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Участок земли в Novolikeevskiy selsovet, Россия
Участок земли
Novolikeevskiy selsovet, Россия
Площадь 1 000 м²
Идеальное место для строительства вашего загородного дома или дачи всего в 30 минутах от Ниж…
$14,457
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