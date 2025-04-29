Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Ленинградская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Ленинградской области, Россия

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Низино, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Низино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Уникальное предложение СТО в поселке рядом с Петергофом Низино! Полностью готовые помещения …
$3,630
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти