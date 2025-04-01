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Дома в Kumohinskiy selsovet, Россия

7 объектов найдено
Дом в Strochkovo, Россия
Дом
Strochkovo, Россия
Площадь 33 м²
Количество этажей 1
Продам жилой бревенчатый дом.  Дом 33.8м2.   Три комнаты.  Центральный водопровод с чи…
$12,048
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Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом с видом на Горьковское море. Большая часть дома построена из газосиликатных…
$120,478
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Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Продам 2х.эт кирпичный дом отличного качества.  Дом 220м2, вместе с цокольным этажом.  Д…
$120,478
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Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества 135м2, 2016г.  Фундамент ленточный.  Дом бревенчатый…
$240,956
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Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом отличного качества на берегу р. Узолы.   Дом 2018года постройки, 166.2м2, 4…
$149,393
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Дом в Kumohinskiy selsovet, Россия
Дом
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Мысово в шаговой доступности до р. Узолы. Газ у дома. Деревня жилая круглого…
$10,241
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Дом в Strochkovo, Россия
Дом
Strochkovo, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продам бревенчатый дом 55м2. Фундамент под домом кирпичный.  Новая крыша покрыта профнаст…
$22,288
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Параметры недвижимости в Kumohinskiy selsovet, Россия

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