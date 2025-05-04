Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Долгосрочная аренда
  5. Таунхаус

Долгосрочная аренда таунхаусов в Центральном федеральном округе, Россия

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Таунхаус 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 568-001, Калужское шоссе, 3 км от МКАД, Вяземское к/п (Николо-Хо…
$1,572
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти