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Земельные участки в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

4 объекта найдено
Участок земли в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Участок земли
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 1 200 м²
Продаётся участок. Категория: для ведения личного подсобного хозяйства. Электричество на гра…
$9,638
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Участок земли в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Участок земли
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 1 000 м²
Продается ровный   земельный участок под жилую застройку рядом с городом! Соседи уже построи…
$18,072
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Участок земли в Елховка, Россия
Участок земли
Елховка, Россия
Площадь 1 000 м²
Продается участок площадью 10 соток в селе Елховка Кстовского района Нижегородской области, …
$16,265
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Участок земли в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Участок земли
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 2 760 м²
В продаже   участок промышленного назначения площадью 27,6 гектар. Кадастровый номер: 52: 26…
$542,151
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