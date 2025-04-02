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Земельные участки в Aleshkovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Podyablonnoe, Россия
Участок земли
Podyablonnoe, Россия
Площадь 1 200 м²
В продаже земельный участок ИЖС 12 соток в КП Лето в Богородском районе в д. Подъяблонное . …
$4,217
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