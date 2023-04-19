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Купить недвижимость в Нью-Йорк, США

Manhattan Community Board 1
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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 37
€ 874,706
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…

Параметры недвижимости в Нью-Йорк, США

с видом на горы
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с бассейном
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